Corona-Pandemie : Das sind die Regeln für Reisen nach Dänemark

Ein Ferienhaus in Dänemark. (Archiv, Symbol) Foto: dpa/Tim Brakemeier

Düsseldorf Dänemark gilt weiterhin als Hochrisikogebiet. Und obwohl die Inzidenz weit über 5000 liegt, hebt das Land beinahe alle Beschränkungen auf. Vereinzelte Einreiseregeln vor allem für Ungeimpfte bleiben bestehen. Die aktuellen Regeln im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden? Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Dänemark ist bei den Urlaubern aus Deutschland sehr beliebt: Im Jahr 2018 wurden rund 15,5 Millionen Übernachtungen deutscher Touristen in Dänemark gezählt.

Wie steht es um die Einreise nach Dänemark?

Regel für Geimpfte: Für die Einreise wird ein Nachweis über eine gültige Impfung benötigt. Ein zusätzlicher Test ist nur dann erforderlich, wenn Touristen aus einem Land einreisen, das Dänemark als Virusvariantengebiet eingestuft hat. Derzeit gibt es aber kein Land, das so eingestuft wurde. Anerkannt werden alle Impfstoffe, die die EMA oder die WHO zugelassen haben.

Für die Einreise wird ein Nachweis über eine gültige Impfung benötigt. Ein zusätzlicher Test ist nur dann erforderlich, wenn Touristen aus einem Land einreisen, das Dänemark als Virusvariantengebiet eingestuft hat. Derzeit gibt es aber kein Land, das so eingestuft wurde. Anerkannt werden alle Impfstoffe, die die EMA oder die WHO zugelassen haben. Regel für Genesene: Für die Einreise wird ein Nachweis über ein zwischen 14 Tage und 180 Tage altes positives Corona-Testergebnis (nur PCR-Test) benötigt.

Für die Einreise wird ein Nachweis über ein zwischen 14 Tage und 180 Tage altes positives Corona-Testergebnis (nur PCR-Test) benötigt. Regel für Nicht-Geimpfte: Einreisende müssen innerhalb von 24 Stunden nach Einreise einen negativen Test vorlegen. Wer aus dem EU/Schengen-Raum einreist, kann alternativ auch vor Einreise einen Test vorlegen. Wer aus einem von Dänemark als Hochrisikogebiet eingestuftem Land einreist, der muss sich zehn Tage in Isolation begeben.

Was gilt bei der Durchreise?

Personen, die sich weniger als 24 Stunden in Dänemark aufhalten werden, sind von der Testpflicht befreit, außer sie haben sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem von Dänemark als kritisch eingestuften Corona-Virusvariantengebiet oder in einem Hochrisikogebiet aufgehalten. Bei Durchreise durch Dänemark müssen die Einreisebestimmungen des Ziellandes beachtet werden. Für Einwohnende Schleswig-Holsteins gelten andere Bedingungen.

Über welche Grenzen kann ich nach Dänemark einreisen?

Die Einreise über die deutsch-dänische Landesgrenze ist aktuell an allen Punkten möglich. Das kann sich aber jederzeit ändern. Zudem werden stichprobenartige Grenzkontrollen durchgeführt.

Welche Dokumente werden bei der Dänemark-Einreise benötigt?

Neben einem gültigen Reisepass oder Personalausweis gilt für Einreisende bis auf weiteres die Pflicht, einen Impf- bzw. Genesenennachweis vorzulegen. Ungeimpfte müssen binnen 24 Stunden ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen.

Welche Corona-Auflagen gelten in Dänemark im Alltag?

Dänemark hat sich trotz einer nach wie vor hohen Zahl an Neuinfektionen von praktisch allen Corona-Beschränkungen freigemacht. Seit dem 1. Februar 2022 gelten im nördlichsten deutschen Nachbarland bis auf vereinzelte Einreiseregeln keine Einschränkungen mehr. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gehört bis auf Weiteres ebenso der Vergangenheit an wie Nachweise über Impfungen, Genesungen und negative Tests. Großveranstaltungen sind ebenso erlaubt wie der Besuch von Bars und Diskotheken. All das geht damit einher, dass Covid-19 nicht mehr als „gesellschaftskritische Krankheit“ eingestuft wird.

Krankenhäuser und Pflegeheime werden allerdings angehalten, von Besuchern weiterhin den Gebrauch von Masken und dem Corona-Pass zu verlangen, um Schutzbedürftige und Ältere zu schützen.

Können wieder Hotels, Museen, Geschäfte und Restaurants besucht werden?

Da es keine Einschränkungen mehr gibt, können alle Geschäfte, Hotels, Restaurants und Museen wieder besucht werden.

Was muss bei der Rückreise nach Deutschland beachtet werden?

Für Reiserückkehrer ab sechs Jahren gilt seit dem 23. Dezember 2021 bei der Einreise nach Deutschland eine allgemeine Verpflichtung zum Mitführen eines COVID-Nachweises. Damit muss jeder Urlauber ab sechs Jahren über einen Test-, einen Genesenen- oder Impfnachweis verfügen. Testergebnisse dürfen bei der Einreise höchstens 48 Stunden alt sein. Seit dem 19. Dezember gilt Dänemark als Hochrisikogebiet. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Das gilt nicht für geimpfte oder genesene Personen.

Wo gibt es Reise-Informationen über Dänemark gebündelt?

Das Auswärtige Amt aktualisiert laufend seine Reise-Informationen. Auf einer neuen Webseite der EU-Kommission gibt es ebenfalls Informationen. Auch die dänische Regierung informiert laufend aktuell.

Hier lesen Sie mehr zu...

(zim/hgo/desa/harni/sed/hebu/grof/özi/mpi/jlu/kar/char/mba/jma/mcv/mabu/dpa)