Corona-Lockerungen : Was im Dänemark-Urlaub alles erlaubt ist

Wenn die Sonne in Skandinavien besonders früh aufgeht, wie hier am frühen Mittsommermorgen, dann wird in Nordeuropa Mittsommer gefeiert. Foto: dpa/Steffen Trumpf

Düsseldorf/Kopenhagen Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für viele europäische Länder aufgehoben. Ein Urlaub im Ausland ist also wieder planbar - auch in Dänemark. Trotzdem sollten Reisende die aktuellen Corona-Regelungen kennen. Der Überblick.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne, sind Strände dort zugänglich, welche Abstandsregeln gelten, dürfen Restaurants besucht werden – diese Fragen treiben viele Menschen vor der Ferienzeit um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Dänemark ist bei den Urlaubern aus Deutschland schwer beliebt: Im Jahr 2018 wurden rund 15,5 Millionen Übernachtungen deutscher Touristen in Dänemark gezählt.

Wie steht es um die Einreise nach Dänemark?

Wer auf die Färöer Inseln möchte, muss bei der Einreise ein Covid-19-Test machen. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses sind Reisende verpflichtet, sich umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben. Nach sechs Tagen ist ein zweiter Test vorgesehen. Gleiches gilt für die Einreise nach Grönland.Der Test muss in einem nördlichen Land wie Dänemark durchgeführt werden.

Wer als Deutscher ein Sommerhaus in Dänemark besitzt oder seinen Partner besuchen will, darf bereits seit Ende Mai wieder einreisen.

Welche Dokumente werden bei der Dänemark-Einreise benötigt?

Über welche Grenzen kann ich nach Dänemark einreisen?

Zurzeit ist eine Einreise über die deutsch-dänische Landgrenze aufgrund dänischer Vorgaben nur an den Grenzübergängen Kupfermühle – Krusau/Kruså, Fröslee/Frøslev (A7/E45) und Seth/Sæd (rund um die Uhr geöffnet), Pattburg/Padborg (7–23 Uhr geöffnet) und Pepersmark/Pebersmark (7-19 Uhr geöffnet) möglich. Reisenden werden an der Grenze stichprobenartig Tests angeboten. Dies ist jedoch freiwillig.

Welche Corona-Auflagen gelten in Dänemark im Alltag?

Im öffentlichen Raum bestand lange Zeit generell keine Maskenpflicht. Am Flughafen mussten Reisende jedoch eine Maske tragen. Ab dem 22. August 2020 gilt in ganz Dänemark nun offiziell die Pflicht zum Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln. Kinder bis einschließlich 12 Jahren sind davon ausgenommen. Es gilt zudem eine Abstandsregelung von einem Meter zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören. Bei Personen mit erhöhtem Risiko oder in Situationen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko (z. B. beim Sport, Singen oder in schlecht belüfteten Räumen) wird ein Abstand von zwei Metern empfohlen.