Dänemark : Millionen gekeulte Nerze werden wieder ausgegraben und verbrannt

Ein Bagger schüttet tote Nerze in einen Graben in Holstebro (Archivbild). Foto: dpa/Morten Stricker

Kopenhagen Nach der umstrittenen Massenkeulung von Millionen Nerzen in Dänemark suchen die Behörden jetzt eine Firma, die viele der getöteten Tiere wieder ausgräbt und zur Verbrennung bringt. Insgesamt geht es um 13.300 Tonnen tierischer Überreste.

Die Lebensmittelbehörde Fødevarestyrelsen veröffentlichte am Mittwoch eine Ausschreibung für die Ausgrabung der Pelztiere aus ihren langen Massengräbern auf zwei Militäranlagen in der Region Mitteljütland und den anschließenden Transport zu Müllverbrennungsanlagen.

Es handelt sich demnach um schätzungsweise 13.300 Tonnen tierischer Überreste. Bis zum 23. März können interessierte Betriebe ihr Angebot an die Behörde schicken. Der Auftrag soll dann Ende Mai beginnen und bis Mitte Juli abgeschlossen sein.

Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen hatte am 4. November angekündigt, dass alle Zuchtnerze in Dänemark getötet werden sollen. Als Begründung hatte die Regierung angeführt, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe.