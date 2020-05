Virtueller CSU-Parteitag : Söder setzt Obergrenze für Staatsschulden bei weiteren 100 Milliarden

München Die Corona-Krise kostet richtig viel Geld. Nicht nur die Bürger und Unternehmer – auch der Staat muss tief in die Tasche greifen, um die Folgen abzufedern. Nun hat CSU-Chef Markus Söder ein mögliches Schuldenlimit genannt.

Maximal 100 Milliarden Euro zusätzliche Schulden soll der Bund nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder in diesem Jahr zur Bewältigung der Corona-Krise aufnehmen dürfen. Dies sagte Bayerns Ministerpräsident am Freitag in seiner Rede auf dem ersten Internet-Parteitag in der CSU-Geschichte. Konzepte über weitere Neuverschuldungen von bis zu 150 oder 200 Milliarden Euro seien nicht finanzierbar, alle Hilfen müssten „ökonomisch sinnvoll“ bleiben.