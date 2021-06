Digitaler Corona-Impfpass startet : App „CovPass“ soll neue Standards setzen

Berlin Jens Spahn stellt in Berlin den digitalen Corona-Impfpass vor, den ab sofort alle Bürger auf ihr Smartphone laden können. Mit der App soll der Nachweis von vollständigem Impfschutz bundesweit und ab Juli auch in anderen europäischen Ländern erleichtert werden.

Vollständig geimpfte Menschen sollen künftig ihre Immunisierung mit einem digitalen Impfzertifikat auf dem Handy nachweisen können: Ab Donnerstag wird der Digital-Pass den Bürgerinnen und Bürgern Schritt für Schritt zugänglich gemacht, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin ankündigte. Ziel sei es, dass das digitale Impfzertifikat - der "CovPass" - bis Ende Juni all jenen, die ihn wollen, auch zur Verfügung steht.

Ab Juli soll der Digital-Pass dann auch für das grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können. "Das Ziel ist, dass auch in Helsinki, Amsterdam und Mallorca dieses Impfzertifikat gelesen werden kann", sagte Spahn. "Damit setzen wir als Europäische Union auch Standards für den internationalen Reiseverkehr."

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts waren am Donnerstag 19,9 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Damit hätten sie Anspruch auf den digitalen Impfnachweis. Insgesamt 39,1 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfung erhalten - das entspricht 47 Prozent der Bevölkerung. Allein am Mittwoch wurden den Angaben zufolge knapp 1,3 Millionen Impfungen verabreicht - dies war bislang die zweithöchste an einem Tag erzielte Zahl.