Covid-Erkrankung : Zustand von Luxemburgs Regierungschef Bettel „ernst und stabil“

Der mit dem Coronavirus infizierte luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel liegt in „ernstem, aber stabilem“ Zustand im Krankenhaus. Dort solle er bis zu vier weitere Tage bleiben, teilte die Regierung am Montag mit. Die Staatsgeschäfte übernehme in der Zwischenzeit Finanzminister Pierre Gramegna.