Covid-19-Impfstoff : Jens Spahn will schnellen Vertrag mit Biontech

Berlin Nach der guten Nachricht über einen potenziellen Corona-Impfstoff aus Mainz drängt der Bundesgesundheitsminister zur Eile. Für ihn werde schwer erklärbar, wenn andere Weltregionen das Produkt früher nutzen könnten als Deutschland.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verlangt, dass die EU so schnell wie möglich einen Vertrag über die Lieferung eines Corona- Impfstoff s mit dem Mainzer Unternehmen Biontech und dem Pharmakonzern Pfizer abschließt. Es gebe bisher einen Vorvertrag, aber keinen Abschluss, kritisierte Spahn am Abend im „heute journal“ des ZDF . Auch wenn viele rechtliche Fragen zu klären seien, gehe es auch um Geschwindigkeit.

„Ich möchte vor allem, dass wir in den nächsten Tagen zu einem Abschluss kommen als Europäische Union. Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister jedenfalls schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst“, sagte der Minister. Deshalb dringe er „sehr sehr stark darauf“, dass man jetzt endlich zu einem Ergebnis komme.