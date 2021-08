Corona-Symptome : Husten, Schnupfen...oder doch Corona?

Klare Symptome, klare Diagnose – so einfach macht es uns das Corona-Virus leider nicht. Eine neue Studie hat sich mit den unterschiedlichen Beschwerden von Geimpften und Ungeimpften beschäftigt. Einfacher wird die Früherkennung von Covid-19 dadurch nicht.

Auch mit vollständigem Impfschutz ist eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 möglich. Das hat uns die neue Delta-Variante gelehrt. 11.000 solcher sogenannter „Impfdurchbrüche“ listete das Robert Koch Institut zuletzt auf (Stand 12. August). Nun haben britische Wissenschaftler in einer neuen Studie (“Zoe Covid Symptom Study“) untersucht, ob und wie sich die Symptome von Geimpften und Ungeimpften unterscheiden. Dabei dokumentierten Corona-Infizierte ihre Beschwerden in einer App. Die Ergebnisse zeigen gewisse Tendenzen. Leichter wird die Diagnose aber dadurch nicht unbedingt:

Generell lässt sich aus den Daten schließen, dass sich die Symptome zwar zum Teil überschneiden, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Ungeimpfte leiden demnach am häufigsten an den von Beginn der Pandemie an beobachteten Beschwerden wie Kopfschmerzen, Halsschmerzen, einer laufenden Nase, Fieber und anhaltendem Husten (in absteigender Häufigkeit).