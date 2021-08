Studie : Kinder mit Covid-19 im Durchschnitt nach sechs Tagen gesund

London Eine Studie hat den Krankheitsverlauf bei Kinder zwischen fünf und 17 Jahren untersucht, deren Corona-Test positiv war und die zudem Symptome hatten. Ihre Eltern lieferten die Informationen über eine App.

Heranwachsende mit Covid-19-Symptomen sind einer Studie zufolge im Durchschnitt nach sechs Tagen wieder gesund. Das berichten britische Forscher im Fachmagazin „The Lancet Child & Adolescent Health“. Nach eigenen Angaben liefern die Autoren, die unter anderem am King's College in London forschen, damit eine erste breit angelegte Untersuchung, die Erkenntnisse zu symptomatisch an Covid-19 erkrankten Kindern ermöglicht.