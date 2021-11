Interview mit Covestro-Chef Markus Steilemann : „Lockdown verschärft Lieferengpässe“

Covestro-Chef Markus Steilemann. Foto: imago images/Rainer Unkel/RAINER UNKEL/imago | Montage: C. Schnettler

Der Chef des Chemiekonzerns warnt vor einem Lockdown für die Industrie. Markus Steilemann erklärt, warum Covestros Geschäft brummt und der Konzern trotzdem Stellen abbauen will. Er bietet nun Kündigungsschutz bis 2028 an. Und er sagt, was er von der Ampel erwartet.