Zulassung und Empfehlung dauern : Impfung jüngerer Kinder erst 2022 erwartet

Kinder ab 12 dürfen bereits geimpft werden. Foto: picture alliance / Laci Perenyi/Laci Perenyi

Düsseldorf Ende des Monats schließen die Impfzentren in NRW. Wer dort noch zweimal geimpft werden will, muss sich beeilen. Nun sollen Kreise und Städte neue Einheiten (KoCI) schaffen. Beim Impfen von Kindern unter 12 ist Geduld gefragt: Der Kassenärzte-Chef rechnet vor Weihnachten nicht mit dem Start.

Das NRW-Gesundheitsministerium richtet sich auf eine Verschärfung der Corona-Pandemie in den nächsten Wochen ein: „Es ist zu erwarten, dass es im Herbst immer wieder zu hohen Inzidenzen in bestimmten Wohnorten, unter spezifischen Bevölkerungsgruppen oder Altersgruppen kommt“, heißt es in einer „Skizze zur Fortführung der Impfkoordination“, die unserer Redaktion vorliegt. Daher seien besondere Anstrengungen nötig, um die Impfquote weiter zu steigen. Aktuell sind in Nordrhein-Westfalen 69 Prozent der Bürger einmal geimpft und 64 bereits vollständig. Das reicht angesichts der hochansteckenden Delta-Variante aber nicht aus.

Dennoch besteht für Kinder unter zwölf Jahren kaum Aussicht, noch in diesem Jahr eine Schutzimpfung gegen Corona zu erhalten. Frank Bergmann, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV), geht davon aus, dass Kinder unter zwölf erst im neuen Jahr geimpft werden können. Die Zulassung durch die Behörden werde zwar bereits im Laufe der nächsten Monate erwartet, doch man brauche auch eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko): „Ich erwarte nicht, dass es vor Weihnachten so weit ist“, sagte Bergmann am Mittwoch. Die Neuinfektionen bei Kindern sind hoch, Tausende Schüler sind derzeit in Quarantäne.

Info Unterschiede bei Impfquoten in NRW Zwölf bis 17 In dieser Altersgruppe haben 38 Prozent eine Impfung erhalten, 24 Prozent sind vollständig geimpft. 18 bis 59 Hier sind 72 Prozent geimpft, 69 Prozent vollständig. Ab 60 Hier sind 89 Prozent einmal geimpft, 86 Prozent haben den vollen Schutz.

Zugleich hält Nordrhein-Westfalen an der Schließung der 53 Impfzentren zum Monatsende fest. „Das Impfgeschehen soll ab dem 1. Oktober von der niedergelassenen Ärzteschaft sowie der Betriebsärzteschaft übernommen werden“, heißt es in dem Papier von Karl-Josef Laumann (CDU) weiter. Weil das Land aber fürchtet, dass die niedergelassenen Ärzte wegen des üblichen Winter-Ansturms überfordert sein könnten, müssen alle Kommunen nun neue Einrichtungen schaffen: „Durch jeden Kreis beziehungsweise jede kreisfreie Stadt ist eine Koordinierende Covid-lmpfeinheit (Koci) einzurichten“, fordert das Ministerium. Diese müsse die Auffrischungsimpfungen für vulnerable Gruppen wie Pflegeheim-Bewohner sicherzustellen und Pläne für eine Impfung der Allgemeinbevölkerung erarbeiten. Die Kommunen sollen die Kocis mit drei Stellen je 100.000 Personen ausstatten. „Es sollte den Kreisen und kreisfreien Städten obliegen, die Stellen mit eigenem Personal zu besetzen oder geeignete Dritte mit dieser Aufgabe zu betrauen“, heißt es weiter.

KV-Chef Bergmann ermuntert die Bürger, die letzten Tage der Impfzentren zu nutzen: Wer in den nächsten Tagen komme, können dort auch noch seine zweite Dosis erhalten. „Wer sich aber nach dem 9. September zu einer Erstimpfung entschließt, muss sich eine Praxis suchen, die die zweite Impfung vornimmt.“ Beim überwiegend verimpften Stoff von Biontech ist ein Abstand von drei Wochen zwischen erster und zweiter Dosis nötig. Die KV bietet für Bürger, die keinen Hausarzt haben, eine Liste von Praxen an, die auch fremde Patienten impfen.

„Das Impfen wird immer einfacher, es gibt keinerlei Mangel an Impfstoff mehr“, sagte Bergmann, und er machte noch einmal deutlich, wie gut Impfen wirkt: Die Impfung schütze zu rund 90 Prozent vor einer Corona-Infektion. Und für Nicht-Geimpfte sei das Risiko, einen schweren Verlauf mit Klinikeinweisung zu erleiden, mehr als 20 Mal so hoch wie für Geimpfte. „Impfen schützt, und wir sind nicht am Ziel.“

Keinen Zeitdruck sieht der KV-Chef hingegen bei den Auffrischungsimpfungen: Der Impfschutz lässt nicht schlagartig nach.“ Bislang gibt es noch nicht einmal eine Empfehlung der Stiko zur Auffrischungsimpfung. „Die Ärzte arbeiten dennoch in keine Grauzone, die Haftung ist geklärt“, betont Bergmann. Laut Ministerium sollen als erstes Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen und über 80-Jährige eine Auffrischung erhalten sowie Bürger, die vollständig mit Vektorimpfstoffen (Astrazeneca, Johnson&Johnson) geimpft sind. Es gebe aber kein Verbot, auch Menschen unter 80 Jahren zu impfen, so der KV-Chef. „Wenn ein 75-Jähriger eine dritte Dosis haben will, wird der Arzt genau abwägen.“