Lockerungen zur Urlaubssaison : Mediziner warnen vor zweiter Corona-Welle

Ein Campingplatz am Wisseler See in Kalkar. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Mit Blick auf die Urlaubssaison werden die Beschränkungen in Deutschland nach und nach weiter gelockert. Doch Mediziner warnen: Das Risiko eines erneuten Anstiegs von Corona-Neuinfektionen bleibt.

Gerade die Reisezeit berge zudem das Risiko, dass sich das Virus noch flächendeckender ausbreite als bislang schon, erklärte Geraedts - also auch an Orte, die bislang verhältnismäßig verschont geblieben sind.

Auch Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen erklärte: „Wenn man sich veranschaulicht, dass nur ein sehr geringer Bevölkerungsanteil bisher immun sein dürfte, so ist klar, dass das Virus sich schnell auch wieder ausbreiten kann, wenn die Bedingungen dafür stimmen.“ Gleichzeitig verwies auch er darauf, dass die Infektionszahlen derzeit nicht nur in Deutschland, sondern auch in Reiseländern im Mittelmeerraum glücklicherweise rückläufig seien.