Strenge Ausgangssperre : Zahl der Corona-Toten geht in Spanien erstmals nach langem zurück

Soldaten in Schutzanzügen gehen mit Abstand in Richtung eines Seniorenheims. Foto: dpa/David Zorrakino

Madrid Am dritten Tag in Folge mehr als 800 Todesopfer, inzwischen mehr nachgewiesene Infektionen als China. Das Coronavirus trifft Spanien besonders hart. Aber für die knapp 47 Millionen Bürger gibt es inmitten einer strengen Ausgangssperre Grund zum Optimismus.

Im schwer von der Corona-Pandemie betroffenen Spanien ist erstmals nach langer Zeit die Zahl der neuen Todesfälle zurückgegangen. Man habe in den vergangenen 24 Stunden 812 neue Todesopfer unter den Infizierten registriert, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Montag mit. Das sind 26 weniger als am Sonntag. Spanien hatte damit allerdings bereits am dritten Tag in Folge mehr als 800 Tote zu beklagen. Die Gesamtzahl der Todesopfer kletterte auf über 7300.