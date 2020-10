„Überlastung derzeit nicht zu erwarten“ : Mehr als 1000 Corona-Patienten in Deutschland auf Intensivstation

Mehr als 1000 Corona-Patienten in Deutschland auf Intensivstation

Über 1000 Patienten werden in diesen Tagen wegen Infektionen mit dem Coronavirus auf Intensivstationen behandelt. Foto: Marcel Kusch /dpa

Berlin Die Zahl der Patienten, die wegen des Coronavirus in Deutschland auf der Intensivstation behandelt werden müssen, hat sich innerhalb der vergangenen 14 Tage verdoppelt. Intensivmediziner halten die Kapazitäten derzeit aber für ausreichend.

In Deutschland werden mehr und mehr Corona-Patienten in Intensivstationen in Krankenhäusern behandelt. Nach Zahlen des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) vom Freitag werden derzeit 1121 Patienten mit Covid-19 intensivmedizinisch behandelt. Vor einer Woche waren es noch 690, vor zwei Wochen 510 und vor einem Monat 293 gewesen. 478 Corona-Patienten werden derzeit beatmet.