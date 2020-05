Aktion „Deutschland spricht“ : „Wo sind die Soziologen, die Philosophen, die Theologen?“

Sie ist 60 und arbeitet als Dramaturgin in Haan, er ist 22 und Student aus Heidelberg. Ihre Meinungen zur Corona-Krise gehen weit auseinander - bei unserer Aktion „Deutschland spricht“ kamen Stephanie Junge und Till Keul miteinander ins Gespräch.

Demografisch könnten Stephanie Junge und Till Keul unterschiedlicher nicht sein. Aber auch ihre politischen Ansichten gehen weit auseinander. Der Algorithmus von „Deutschland spricht“ hat die beiden zusammengebracht. Ziel der Aktion, zu der die Rheinische Post gemeinsam mit der „Zeit“ und anderen Medien aufrief: Menschen ins Gespräch bringen, die sich sonst wahrscheinlich nie begegnen und erst recht nie in Ruhe miteinander diskutieren würden. Dafür mussten die Teilnehmer einige Fragen zur Corona-Krise beantworten – Maskenpflicht, ja oder nein? Hat die Regierung richtig gehandelt? Wurden sie ausreichend informiert? In allen sieben Fragen antworteten Junge und Keul gegensätzlich, eine kontroverse Diskussion war also vorprogrammiert. Und trotzdem waren sie sich am Ende in vielen Punkten einiger als gedacht. „Man muss einander ernst nehmen und in jeder Diskussion gewillt sein, auch vom eigenen Standpunkt abzuweichen. Wenn man sich an die Regeln des Argumentierens hält, kann das nur gut werden“, sagt Till Keul.