Erster Test war negativ : Wirtschaftsminister Altmaier vorsorglich in Corona-Quarantäne

Berlin Peter Altmaier hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben. Ein enger Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsminister wurde positiv auf das Coronavirus getestet, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist nach einem Coronafall in seinem Umfeld vorsorglich in Quarantäne. Ein erster Coronatest des Ministers sei negativ gewesen, teilte das Ministerium am Freitagabend mit. Altmaier wurde getestet, weil einer seiner engeren Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt ist. Er werde seinen Dienstgeschäften auch von zuhause weiter nachgehen, teilte das Ministerium mit.