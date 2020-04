Unsicherheit wegen Corona : Was an den Ostertagen in NRW erlaubt ist - und was verboten

Ein Strohhase mit einem Mundschutz und einer Tafel mit der Aufschrift „Corona ist doof!“. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Das gesamte gesellschaftliche Leben ist weiterhin stark durch die Corona-Pandemie eingeschränkt. Das wirkt sich natürlich auch auf die Osterfeiertage aus: Familienbesuche, Osterfeuer, Ausflüge. Was ist in Nordrhein-Westfalen noch erlaubt und was nicht? Ein Überblick.

Von Sebastian Kalenberg

„Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor“, sagte Bundekanzlerin Angela Merkel in ihrem Podcast. Doch welche Auswirkungen haben die Corona-Maßnahmen speziell auf die Osterfeiertage. Teilweise unterscheiden sich die Regelungen von Bundesland zu Bundesland. Das sorgt für Unsicherheiten. Wir geben einen Überblick zur Lage in NRW.

Darf die Familie trotz Coronavirus und Kontaktverbot besucht werden?

Ein offizielles Verbot die Familie an Ostern zu besuchen beziehungsweise sie zu sich einzuladen, gibt es in NRW nicht. Allerdings riet Bundeskanzlerin Angela Merkel dringend davon ab, Ostern mit Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes zu verbringen. Aus Vernunft und Solidarität solle auf ein Osterfest im großen Familienkreis verzichtet werden.

Ist Ostereier suchen erlaubt?

Ja, solange die Eier im eigenen Garten oder im gemieteten Kleingarten versteckt werden, darf natürlich nach den bunten Ostereiern gesucht werden. Wenn es sich bei der Grünanlage um einen Gemeinschaftsgarten, den Garten eines Mehrfamilienhauses oder einen Wald handelt, sollte dringend auf den Mindestabstand zu anderen Ostereiersuchenden, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, geachtet werden.

Alle Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Coronavirus gibt es hier in unserem Newsblog

Darf ich einen Osterspaziergang unternehmen?

Ja, auch das bleibt weiterhin erlaubt. Der grundsätzliche Aufenthalt an der frischen Luft ist bislang an keinem Ort in Deutschland verboten. Aber auch beim Spaziergang sollten die Sicherheitsmaßnahmen in NRW (Sicherheitsabstand, Kontaktverbote) streng befolgt werden.

Finden Osterfeuer statt?

Nein, traditionelle Oster- und Brauchtumsfeuer dürfen in NRW nicht stattfinden. „Laut der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus sind alle Formen von Veranstaltungen und Versammlungen grundsätzlich untersagt,“ heißt es auf der Internetseite des Landes.

Wie kann ich den Ostergottesdienst besuchen?

Dürfen Familienmitglieder im Alten- oder Pflegeheim besucht werden?

Menschen in Alten- und Pflegeheimen gehören zur gefährdeten Risikogruppe. Von einem Besuch sollte daher dringend abgesehen werden. Sowieso sind Besuche, „die nicht der medizinischen oder pflegerischen Versorgung dienen oder aus Rechtsgründen (insbesondere im Zusammenhang mit einer rechtlichen Betreuung) erfoderlich sind“, untersagt. Ausnahmen soll es nur geben, wenn es medizinisch oder ethisch-sozial geboten ist.

Sind Oster-Ausflüge trotz Coronavirus erlaubt?

Ja, solange sie im Rahmen der gesetzlichen Maßnahmen stattfinden. Auch hier müssen die Regelungen des Kontaktverbotes und des Sicherheitsabstand natürlich dringend eingehalten werden. Solange auf diese Beschränkungen geachtet wird, können kleinere Ausflüge (solange die Ausflugsziele nicht gesperrt sind) und dortige Spazieränge stattfinden. Reisen über die Grenzen in andere Länder sind in diesem Jahr allerdings keine gute Idee. Das Auswärtige Amt warnt vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland“. Einzelne beliebte Reiseziele – wie die niederländische Provinz Limburg – haben bereits angekündigt, dass deutschen Tagesausflüglern an der Grenze die Einreise verweigert wird.

Ist Grillen im Park erlaubt?

Nein, das Grillen in der Öffentlichkeit ist grundsätzlich verboten. Im eigenen Garten oder auf dem Balkon mit Familienmitgliedern oder Angehörigen des eigenen Hausstands ist das Grillen aber erlaubt.

Darf ich Ostern in meiner Ferienwohnung oder meinem Ferienhaus verbringen?

Ja, das eigene Ferienhaus darf weiterhin genutzt werden. Allerdings nur für den privaten Zweck. Eine touristische Nutzung ist verboten.

(seka)