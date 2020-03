Corona-Liveblog : Vorerst keine Schutzmaskenpflicht in Deutschland

Die Polizei in NRW hat im Zusammenhang mit den Corona-Regelungen am Wochenende landesweit 700 Einsätze absolviert - vor allem um die Kontaktverbote durchzusetzen. Dies sei sehr wenig, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul in einem Interview mit "WDR 2" „Es ist eindrucksvoll, wie diszipliniert die Menschen sind. 95 Prozent akzeptieren das Kontaktverbot. Das ist doch toll“, sagte Reul weiter.



Wir unterbrechen an dieser Stelle das Newsblog für die Nacht. Die Kollegen melden sich morgen früh wieder.