Stockender Start : Vodafone drängt auf Anti-Corona-App

Der Mobilfunkkonzern Vodafone Deutschland half bei der Entwicklung der Technik und drängt auf einen baldigen Start einer Anti-Corona-App, gibt sich aber offen für einen Kompromiss, wo die Daten abgelegt werden sollen.

Ametsreiter zufolge würde der schnelle Start einer schon länger geplanten Anti-Corona-App helfen, das gesellschaftliche Leben wieder in Gang zu bringen. Zu diesem Zweck macht Vodafone mit bei der europaweiten Initiative Pepp-PT (Pan-European-Privacy-Preserving Proximity-Tracing), die Menschen melden soll, wenn sie mit einem Corona-Infizierten Kontakt hatten, ohne dessen Namen zu verraten. „Wir haben das Projekt Pepp-PT mit Geräte-Tests unterstützt. Eine App, die auf dieser Technologie aufsetzt, könnte dazu beitragen, dass normales Leben wieder stärker möglich ist und dass die Wirtschaft wieder etwas in Schwung kommt.“ Er ergänzt: „Die Technik könnte Ärzten helfen, die Kontaktketten von an Corona infizierten Menschen nachvollziehen und von einer Infektion möglicherweise betroffene Menschen warnen zu können.“