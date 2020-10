Virologe Christian Drosten : „Es gibt derzeit viele Irrlichter in der Öffentlichkeit“

Berlin Virologe Christian Drosten warnt im Kampf gegen das Coronavirus vor Falschinformationen. Die Informiertheit der Bevölkerung sei ein entscheidender Faktor für den weiteren Verlauf der Pandemie.

Für denKostenpflichtiger Inhalt Virologen Christian Drosten ist die Aufklärung der Gesellschaft entscheidend im weiteren Kampf gegen Covid-19. Alle, die es könnten, Medien und Politik eingeschlossen, müssten die Bevölkerung richtig informieren, forderte Drosten am Freitag in Berlin. "Die Informiertheit der Bevölkerung ist das entscheidende in dieser Situation". Das Treffen der richtigen Entscheidungen jedes Einzelnen im Alltag, "weil man es verstanden hat, das ist das, was uns retten wird vor einer schwierigen Situation", so Drosten weiter.