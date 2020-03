Hassmail erhalten : Virologe Drosten denkt nach Anfeindungen an Rückzug aus Medien nach

Köln Der Virologe Christian Drosten ist seit Beginn des Ausbruchs der Corona-Pandemie viel gefragt. Er gilt als einer der weltweit führenden Experten um das Virus. Nun denkt er an einen Rückzug aus den Medien, Grund dafür sei unter anderem eine Hassmail.

Ihn könnte man derzeit als echten Rockstar bezeichnen. Fast keine Talkshow oder anderweitige Sendung kommt ohne den Rat von Christian Drosten aus, dem Chefvirologen an der Berliner Charité. Seit Wochen steht er durch seine Analysen zur Corona-Krise in der Öffentlichkeit. Nun denkt er jedoch an einen Rückzug aus den Medien nach. Das sagte er am Montag in seinem NDR-Podcast, in dem der tagtäglich über die Auswirkungen des Coronavirus spricht. Ihm und anderen Wissenschaftlern würden Dinge angehangen, die nicht stimmen, sagte Drosten. In der Audioaufzeichnung sprach Drosten so über eine Mail, die er vergangenen Sonntag erhalten habe und in der er „persönlich verantwortlich gemacht wurde für den Selbstmord des hessischen Finanzministers Thomas Schäfers.“ Dies sei für ihn ein Signal, dass eine „Grenze der Vernunft“ schon lange überschritten wurde.