Coronavirus-Liveblog : Viersener sollen Mundschutz-Masken für Krankenhaus nähen

Das Coronavirus hat in Köln ein viertes Todesopfer gefordert. Bereits am Dienstag verstarb in einem Krankenhaus eine 89-Jährige. Sie litt an diversen Vorerkrankungen. Mit Stand 16 Uhr gab es in Köln 1002 bestätigte Fälle. 43 dieser Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne, davon 14 auf der Intensivstation. 284 Personen wurden zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen.