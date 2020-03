Corona-Krise : Tausende Pflegekräfte und Verkäufer müssen seit Jahren aufstocken

Berlin Viele jener Beschäftigen, auf die es in der Corona-Krise besonders ankommt, müssen seit Jahren Sozialleistungen in Anspruch nehmen, weil ihr Gehalt zum Leben nicht reicht. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert eine Anhebung des Mindestlohns

In der Altenpflege stockten den Angaben zufolge mehr als 17.000 Beschäftigte auf, davon jeder zehnte in Vollzeit-Beschäftigung. Auch mehr als 1600 Beschäftigte in der Krankenpflege oder in Rettungsdiensten verdienten mit ihrer Vollzeit-Stelle nicht genug, um Wohnung und Lebensunterhalt für ihre Familie zu bestreiten. Bundesweit waren 2018 rund 200.000 Vollzeit-Beschäftigte auf solche Hilfen angewiesen, ein Drittel davon Auszubildende.