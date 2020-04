Corona-Liveblog : Viele Geschäfte in Österreich öffnen heute wieder

Im US-Bundesstaat New York sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer liege nun bei 10.065, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Montag bei seiner täglichen Pressekonferenz mit. Zwischen Sonntag und Montag seien noch einmal 671 dazugekommen, weniger als in den Tagen zuvor. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in New York inzwischen bei 195.031.

Derweil rechnet der Chef des Zentrums für Seuchenkontrolle, Robert Redfield, in dieser Woche mit dem Höhepunkt der Pandemie in den USA. "Wir nähern uns genau jetzt der Spitze", sagte der Behördenleiter am Montag der NBC. In den USA sind nach Reuters-Zählung mittlerweile über 22.000 Menschen an Covid-19 gestorben, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Am Sonntag starben 1513 Menschen. Das war der geringste tägliche Zuwachs, seit am 6. April 1309 Tote gezählt wurden.