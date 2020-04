Corona in den USA : Zweiter Tag in Folge mit fast 2000 Toten

Washington Das Coronavirus trifft die USA mit aller Härte. Nun sind den zweiten Tag in Folge fast 2000 Menschen daran gestorben.

In den USA sind den zweiten Tag in Folge fast 2000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Insgesamt belief sich die Zahl der Toten in dem Land auf 14.817, wie kurz nach Mitternacht am Donnerstag aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervorging. 24 Stunden zuvor hatte die Universität die Zahl der Toten noch mit

12.907 ausgewiesen. Den Angaben nach wurden bereits rund 430.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen.