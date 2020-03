Corona-Liveblog : USA überholen China bei der Zahl der Virus-Toten

Die durch die Corona-Krise angemeldete Kurzarbeit ist in Unternehmen in NRW besonders hoch.

So viele Unternehmen wie noch nie haben einer ersten Hochrechnung zufolge in Nordrhein-Westfalen einen Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt. „Im März sind bei den Agenturen für Arbeit in NRW rund 96.000 Anzeigen von Unternehmen zur Kurzarbeit eingegangen“, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, am Dienstag in Düsseldorf. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise hätten im Verlauf des gesamten Jahres 2009 in NRW 28.663 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. Wie viele Menschen derzeit verkürzt arbeiteten, lasse sich statistisch noch nicht darstellen. Auch viele kleine Betriebe, darunter in erheblichen Umfang die Dienstleistungsbranche, setzten jetzt auf Kurzarbeit, erläuterte Withake. Mehrfache Meldungen per Mail, Post und über die Internetseite seien zudem möglich. Konkretere Zahlen lägen ab April vor.