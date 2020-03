Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit New Yorker Rettungssanitäter : „Es ist wie im Krieg“

Nur wenige Menschen stehen auf dem New Yorker Times Square. Foto: dpa/Vanessa Carvalho

New York Oren Barzilay, ist der Chef der Gewerkschaft der New Yorker Rettungssanitäter. Er beschreibt schreckliche Zustände in der Stadt, die eigentlich niemals schläft. Das Corona-Virus setzt der größten Stadt der USA zu.