Wirksamkeit von 94,5 Prozent : US-Pharmakonzern Moderna meldet Erfolg mit Corona-Impfstoff

Cambridge Ein weiteres Unternehmen hat am Montag einen entscheidenen Erfolg bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes gemeldet. Die Wirksamkeit des Mittels der US-Firma Moderna soll bei 94,5 Prozent liegen.

Nach dem deutschen Pharmaunternehmen Biontech hat auch der US-Konzern Moderna vielversprechende Daten zu einem neu entwickelten Corona- Impfstoff vorgelegt. Vorläufige Erkenntnisse legten eine Effektivität von 94,5 Prozent nahe, teilte das Unternehmen am Montag mit. Biontech, das mit dem US-Konzern Pfizer zusammenarbeitet, geht bei seiner Vakzine nach bisherigen Daten von einem 90-prozentigen Schutz aus.

Moderna-Präsident Stephen Hoge sprach von einem „wichtigen Meilenstein“. Besondere Zuversicht bereite ihm die Tatsache, dass zwei Präparate in Entwicklung ähnliche Resultate zu erbringen scheinen. „Das sollte uns allen Hoffnung geben, dass ein Impfstoff tatsächlich in der Lage sein wird, diese Pandemie zu stoppen und uns hoffentlich zu unseren Leben zurückzubringen“, sagte Hoge der Nachrichtenagentur AP. Es seien mehrere Vakzine nötig, um den Bedarf auf der gesamten Welt zu decken.

Moderna entwickelt seinen Impfstoff in Zusammenarbeit mit der US-Gesundheitsbehörde NIH. 30.000 Probanden erhielten in der Studie entweder den echten Impfstoff oder ein Placebo. 95 der Freiwilligen infizierten sich und wurden krank, davon aber nur 5, die den echten Impfstoff bekommen hatten. Für zusätzliche Zuversicht sorgte, dass alle elf schwer verlaufenen Erkrankungen jene betrafen, die das Placebo erhalten hatten. Zu den geringfügigen Nebenwirkungen zählten demnach Müdigkeit, Muskelbeschwerden und Schmerzen am Einstichpunkt nach der zweiten Dosis.