„Problemen weißer, reicher Frauen“ : US-Moderatorin wegen Sorge um Frisur während Pandemie angefeindet

Washington In den USA werden die weltweit höchsten Fallzahlen verzeichnet. Eine US-Moderatorin von „Fox News“ tat nun in einer Talkshow ihre Sorgen während der Coronavirus-Epdemie kund – eine schlecht sitzende Frisur und ungemachte Fingernägel. Im Netz hagelt es Kritik.

Eine Moderatorin des Lieblings-Fernsehsenders von US-Präsident Donald Trump hat viel Kritik einstecken müssen, weil sie der Frage nachging, wie Frauen sich während der Coronavirus-Pandemie Haare und Fingernägel zurechtmachen lassen können. Fox-News-Moderatorin Ainsley Earhardt betonte in der Sendung „Fox and Friends“ am Donnerstag zwar, dass es sich dabei um triviale Dinge handle - dennoch brach in Online-Netzwerken Empörung aus.