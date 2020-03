Einschränkungen bei der Lebensmittelversorgung : US-Bischöfe lockern Fastengebot für Fleisch wegen Pandemie

Washington Der Satz „Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen“ fiel in der Corona-Pandemie des Öfteren. Auch einige US-Diözesen ändern nun die Regeln: Sie erlauben den Fleischkonsum in der Fastenzeit - freitags.

Der Lockerung des Fleischverbots für Katholiken an Freitagen schlossen sich inzwischen auch die Diözesen Metuchen in New Jersey, Houma-Thibodaux in Louisiana und die Erzdiözese Boston an. "In dieser Zeit sind wir aufgerufen, das Beste aus dem zu machen, was wir zur Verfügung haben", erklärte der Bostoner Weihbischof Peter Uglietto. Ausdrücklich ausgenommen von den Dispensen ist der Karfreitag.