Liveblog : UN-Expertin befürchtet große Hungerkrise durch Corona-Pandemie

Der Hilferuf eines US-Marinekapitäns hat zu dessen Entlassung geführt. Unter den mehr als 4000 Besatzungsmitgliedern der „USS Theodore Roosevelt“ gibt es bislang mindestens 114 bestätigte Fälle von Sars-CoV-2. Kapitän Brett Crozier hatte unter anderem darauf hingewiesen, dass es keine Quarantäne-Stationen auf dem Kriegsschiff gibt. In einem Brief hatte er eine weitgehende Evakuierung des nuklearbetriebenen Flugzeugträgers gefordert, um weitere Infektionen zu vermeiden. Der Beschwerdebrief war am Dienstag an die Öffentlichkeit gelangt. Am Donnerstag enthob die US-Regierung den Kapitän seines Amtes. Die Navy wirft Crozier vor, den Brief auch an Empfänger außerhalb der Befehlskette adressiert zu haben.



Das Schiff liegt derzeit vor der Pazifikinsel Guam vor Anker. Das US-Militär hat inzwischen rund 3000 Soldaten vom Schiff gebracht, um sie an Land zu isolieren. Rund 1000 Soldaten sollen an Bord bleiben, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des hochgerüsteten und nuklearbetriebenen Schiffs zu garantieren.