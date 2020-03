Weitreichenden Vollmachten für Regierungschef : Umstrittenes Corona-Notstandsgesetz in Ungarn verabschiedet

Budapest Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Macht mit Hilfe der Corona-Krise erheblich ausgebaut: Ein umstrittenes Notstandsgesetz wurde am Montag vom Parlament verabschiedet. Kritiker befürchten einen Missbrauch der Sonderrechte.

Das Parlament in Budapest billigte am Montag mit deutlicher Mehrheit einen Gesetzentwurf der Regierung, der es Orban nun ermöglicht, im Rahmen eines Notstands von unbegrenzter Dauer per Dekret zu regieren. Kritiker in Ungarn und im Ausland werfen Orban vor, die Pandemie als Vorwand zu nutzen, um die Machtstellung seiner nationalkonservativen Regierung noch weiter auszubauen.