Schulen und Geschäfte geschlossen : Strenger Lockdown in Österreich in Kraft getreten

Strenger Lockdown in Österreich in Kraft getreten

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien. Ab dem 17. November gilt in Österreich ein verschärfter Lockdown. Foto: dpa/Herbert Neubauer

Wien Am Dienstag ist der strikte Lockdown in Österreich gestartet. Schulen und Geschäfte sind geschlossen, es gilt eine ganztägige Ausgangssperre. Die Maßnahmen gelten zunächst bis zum 6. Dezember.

Wegen einer massiven Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist in Österreich am Dienstag ein strikter Lockdown in Kraft getreten. Zur Eindämmung der Pandemie sind Schulen und nicht dringend notwendige Geschäfte geschlossen, außerdem gibt es eine ganztägige Ausgangssperre. Ausnahmen gibt es nur noch für den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen sowie für Sport und Spaziergänge im Freien. Die Maßnahmen gelten vorerst bis einschließlich 6. Dezember.