Ursprung des Coronavirus : Peking klagt über Pompeos „bodenlose Anschuldigungen“

Peking Im Streit über den Ursprung des Coronavirus hat China dem US-Chefdiplomaten Mike Pompeo „bodenlose Anschuldigungen“ vorgeworfen. Dieser hatte erklärt, Beweise dafür zu haben, dass das Virus aus einem Labor in Wuhan stamme. Peking bezeichnet die Vorwürfe als Ablenkungsmanöver.

Chinesische Staatsmedien haben Vorwürfe der US-Regierung über Vertuschung in der Corona-Krise und den Ursprung des Virus als „grundlose Beschuldigungen“ zurückgewiesen. Es sei eine Strategie, von der eigenen „Unfähigkeit“ im Kampf gegen die Pandemie abzulenken, kommentierte am Montag die Zeitung „Global Times“, die vom kommunistischen Parteiorgan „Volkszeitung“ herausgegeben wird.

Die australische Zeitung „Saturday Telegraph“ hatte zuvor über ein Geheimpapier der Gruppe berichtet, in dem schwere Vorwürfe gegen China erhoben wurden. Das 15-seitige Dossier beklagt dem Blatt zufolge Vertuschung und weist auf riskante Forschungsarbeiten in dem Labor in Wuhan hin. Es erwähnt demnach allerdings auch die Differenzen in dem Geheimdienstbündnis über den Verdacht, dass das Virus wirklich aus dem Labor stammen könnte.