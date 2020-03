Coronavirus und die Folgen : Eine Jahrhundertkrise

Eine Krankenschwester hält in einem Behandlungszimmer der Corona-Ambulanz ein Abstrichstäbchen in einem Reagenzglas. Der Abstrich kann auch das Coronavirus getestet werden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Corona-Krise als die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. In Bezug auf die Folgen für die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft hat sie damit recht.

Für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihren Finanzminister Olaf Scholz (SPD) besteht kein Zweifel. „Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt“, sagte Merkel bei ihrer ersten und bislang einzigen direkten TV-Ansprache. Und Vizekanzler Scholz sprach im Bundestag bei der Einbringung eines 156 Milliarden Euro schweren Nachtragshaushalts von einer „Krise, die in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie dagewesen ist“. Jenseits des Atlantiks verlangt der republikanische Kongressabgeordnete Rick McCormick vergleichbare Anstrengungen gegen das Virus wie gegen die Feinde der USA im Zweiten Weltkrieg. Doch haben diese Politiker recht? Ging es seit 1945 nicht mehr als nur einmal um die Existenz der Welt, wie wir sie kennen?

Die großen Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg lassen sich leicht greifen. Im Koreakrieg 1950 bis 1953 wollte General Douglas MacArthur Atomwaffen gegen China einsetzen. In der Kuba-Krise von 1962 stand die Welt kurz vor einem atomaren Schlagabtausch zwischen den USA und der Sowjetunion. Und in der jüngeren Vergangenheit drohten die beiden Atomunfälle von Tschernobyl (1986) und Fukushima (2011) die Welt nuklear zu verseuchen. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 war längere Zeit unklar, ob die islamistischen Terroristen nicht auch über Massenvernichtungswaffen verfügten. Und schließlich ließ die Finanzkrise von 2008 und 2009 ganze Volkswirtschaften zusammenbrechen.

11. September 2001 Der Angriff islamistischer Terroristen auf das World Trade Center in New York ließ weitere Attacken mit biologischen und atomaren Waffen („schmutzige Bomben“) befürchten. Tatsächlich war die Terrorgruppe Al Kaida dazu nicht in der Lage.

Tschernobyl/Fukushima Die Havarien der beiden Atommeiler in der Sowjetunion und Japan setzten große Mengen an Radioaktivität frei. Doch der Schaden blieb beherrschbar.

Der bedeutende Historiker Heinrich August Winkler, der in einer vierbändigen Ausgabe die „Geschichte des Westens“ bis in die aktuelle Gegenwart (der vierte Band behandelt die Zeit ab 1989) minutiös beschrieb, gibt der Kanzlerin recht. „Es wird im Zuge dieser Krise zu einer der größten materiellen Herausforderungen der deutschen Nachkriegsgeschichte kommen.“ Dabei sieht Winkler die Schwierigkeiten nicht nur im medizinischen Bereich, sondern genauso bei der Frage nach der Solidarität innerhalb einer Gesellschaft. Der Historiker erwartet gravierende Auswirkungen der Corona-Krise auf die Gesellschaft. „Die Geldsummen, um die es geht, dürften mit denen der deutschen Einheit vergleichbar sein. Es wird eine Umverteilung großen Stils notwendig sein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu mildern.“

Doch sosehr die Corona-Pandemie das Leben auf dem Planeten in nie dagewesener Form lahmlegt, gibt es doch einen Vorteil gegenüber anderen großen Krisen. Die Pandemie ist berechenbar. Die Virologen und Statistiker können die Wucht der Ausbreitung des Coronavirus je nach Szenario der sozialen Distanz in Grenzen vorhersagen. Entsprechend können Politiker zumindest in Deutschland in der knappen Zeit, die bleibt, Vorsorge treffen. Schwieriger ist die Tatsache, dass der Gegner unsichtbar ist. „Anders als bei kriegerischen Auseinandersetzungen oder Bombenangriffen wird das Alltagsleben außer Kraft gesetzt, ohne dass wir die Ursache direkt wahrnehmen können. Das ist eine groteske Situation. Und das macht die Herausforderung aus, von der Kanzlerin Merkel spricht“, bemerkt der Mainzer Geschichtsprofessor Rödder.