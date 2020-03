Solidarität „existenziell wichtig“ : Steinmeier stimmt Bürger auf weitere schwierige Wochen ein

View this post on Instagram

„Solidarität heißt jetzt: physisch Abstand halten – und einander doch näher sein als je zuvor.“ Auf unsere Solidarität kommt es in dieser Zeit besonders an, sagt Bundespräsident Steinmeier und dankt allen, die jetzt füreinander einstehen. Er betont auch die internationale Dimension der Solidarität: „Unsere Zukunft liegt nicht in Abschottung voneinander, sondern in geteiltem Wissen. So kann aus einem geteilten Leid eine gemeinsame Zukunft werden. Bündeln wir weltweit alles Wissen und alle Erfahrung, alle Kreativität und Energie! Das ist mein Appell. Darein setze ich meine Hoffnung.“ +++ ‘At this time, solidarity means: keeping a physical distance – and yet being closer to each other than ever before.’ Our solidarity is particularly important during this time, says Federal President Steinmeier, and he thanks everyone who takes care of each other now. He also emphasises the international dimension of solidarity: ‘Our future does not lie in sealing ourselves off from each other. On the contrary, we have to share our knowledge. This can transform shared suffering into a shared future. Let’s pool all the knowledge and experience, all the creativity and energy around the world! That is my appeal. I am centring my hopes on this.’ #corona #covid19 #solidarität #solidarity #gemeinsamgegencorona #gemeinsamstark #zusammenhalt #zusammensindwirstark #bundespräsident #steinmeier