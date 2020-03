Corona-Liveblog : Städte- und Gemeindebund lehnt Ausgangssperre in Deutschland ab

Das Coronavirus breitet sich in der Welt, Deutschland und NRW immer weiter aus. Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf meldete am Nachmittag 4971 bestätigte Fälle in NRW. 17 Menschen starben bislang.



Vielerorts gibt es noch Menschen, die sich nicht an die Vorgabe zu halten, möglichst zuhause zu bleiben und Abstand zu anderen zu halten. Zum Beispiel in Köln treffen sich noch immer Bürger zum Grillen oder Sisha-Rauchen im Freien. Die Stadt will dies nun verbieten. Am Sonntag beraten die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder nach einem "SWR"-Bericht unter anderem über eine Ausgangssperre. In Freiburg gilt ab Samstag bereits eine "Ausgangssperre light".



Besonders dramatisch bleibt die Situation in Italien. Dort starben bislang 3405 Menschen an der Lungenkrankheit. Italien ist damit das Land auf der Welt mit den meisten offiziell gemeldeten Toten. Auch in den USA greift das Virus um sich. Der Gouverneur des US-Bundestaats New York verglich die Situation mit den Anschlägen vom 11. September.