Corona-Zahlen steigen stark an : Wo überall eine Sperrstunde gilt

Zusammengeklappte Stühle während der Sperrstunde in Berlin. Foto: dpa/Annette Riedl

Düsseldorf Das Wort „Sperrstunde“ ist seit den steigenden Corona-Zahlen in aller Munde. Wo gilt sie in NRW? In welchen anderen Städten in Deutschland wurde sie nun eingeführt? Wir geben einen kleinen Überblick.

In Düsseldorf gilt sie seit Montag, in Berlin seit einer Woche und in anderen Corona-Hotspots wird über die Einführung einer Sperrstunde wild diskutiert. Durch den Kostenpflichtiger Inhalt Erlass der NRW-Landesregierung, künftig eine Sperrstunde ab mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern einzuführen, werden noch einige Städte Sperrstunden einführen müssen.

Bisher wurde eine solche Sperrstunde von der Kommune selbst beschlossen, jetzt gibt das Land NRW in diesem Punkt klare Anweisungen. Welche NRW-Städte die höchsten Corona-Zahlen haben, lesen Sie hier.

Düsseldorf In der NRW-Landeshauptstadt wurde am Montag eine Sperrstunde für die Düsseldorfer Altstadt aktiviert. Sie gilt nun von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens. Bars, Restaurants und Kioske müssen schließen. Sperrstunden-Diskussion in Köln: In der größten Stadt des Bundeslandes gilt noch keine Sperrstunde, sie wird anlässlich der gestiegenen Zahlen wohl am Dienstag beschlossen. Bisher gilt ab ab 22 Uhr ein Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum. Und an den Wochenenden - von Freitag ab 20 Uhr bis Montag um 6 Uhr darf kein Alkohol verkauft werden.

So ist die Lage in anderen Großstädten in Deutschland

Bremen: Neben zahlreichen Verfügungen, die Veranstaltungen betreffen, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, gilt in der Hansestadt auch eine allgemeine Sperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot von 23 Uhr bis 6 Uhr. Berlin: In der Bundeshauptstadt gilt eine Sperrstunde für Kneipen, Geschäfte und Spätis in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Zudem dürfen bei privaten Zusammenkünften in geschlossenen Räumen nur noch höchstens 10 statt bisher 25 Teilnehmer zusammenkommen. Frankfurt/Main: Seit dem 9. Oktober gilt in der größten Stadt Hessens eine Sperrstunde. Restaurants, Bars und Kneipen müssen um 23 Uhr schließen. Stuttgart: In der Landeshauptstadt Baden-Württembergs sind die Corona-Zahlen auch in die Höhe gegangen. Jetzt bereitet die Stadt eine Sperrstunde, eine Einschränkung des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit und eine Maskenpflicht im Stadtzentrum vor.

(mja)