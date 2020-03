Coronavirus-Liveblog : Spanien meldet mehr als 800 Todesfälle in 24 Stunden

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin gibt die Zahl der in Deutschland mit dem Virus infizierten Menschen jetzt mit 48.582 an - ein Plus von 6294 seit gestern. Die Johns-Hopkins-Universität in den USA meldet 53.340 Infizierte in Deutschland - diese Zahl liegt immer etwas höher, weil die Universität einige Meldungen schon erfasst, bevor sie offiziell ans RKI übermittelt werden. Das Robert-Koch-Institut hat bislang 325 Todesfälle registriert, die Johns-Hopkins-Universität 395 Tote. (Quelle: AFP)