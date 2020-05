Bis dahin gilt der Notstand : Spanien hebt Zwangsquarantäne für Einreisende schon am 21. Juni auf

Madrid Die spanische Regierung hat den Notstand zwar bis zum 20. Juni verlängert, einen Tag später entfällt dann aber die Quarantäne-Pflicht für Einreisende. Was das jetzt für die Öffnung der Grenzen für Touristen bedeutet.

Das Urlaubsland Spanien will die wegen der Corona-Krise angeordnete Zwangsquarantäne für aus dem Ausland Eingereiste schon zum 21. Juni aufheben. Die Grenzen werde man für Touristen aber wie angekündigt erst am 1. Juli öffnen, erklärte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Sonntag in Madrid. Im Juli wolle man „in Spanien viele ausländische Touristen mit Sicherheitsgarantien für die Besucher und auch für die gesamte Bevölkerung begrüßen“.