Hilfe in der Corona-Pandemie : Solo-Selbstständige sollen weitere Hilfe bekommen

Hilfe in der Corona-Pandemie

Gerade Künstler und Beschäftigte in der Veranstaltungsbranche sind besonders hart von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Jetzt will die Bundesregierung Solo-Selbstständigen helfen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Bisher fielen Selbstständige ohne Mitarbeiter bei den Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise teils durchs Raster. Das sorgte für scharfe Kritik an der Regierung. Nun haben Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz ihnen weitere Hilfen versprochen.

Die Bundesregierung will Solo-Selbstständigen etwa aus dem Kunst- und Kulturbereich in der Corona-Krise verstärkt helfen. Unter anderem sei eine einmalige Betriebskostenpauschale von bis zu 5000 Euro geplant, teilten Finanz- und Wirtschaftsministerium am Freitag mit. Zuerst hatte das ARD Hauptstadtstudio darüber berichtet. Die „Neustarthilfe“ soll für die Zeit von Dezember 2020 bis Ende Juni 2021 als eine einmalige Pauschale als steuerbarer Zuschuss gezahlt werden. Damit könnten Solo-Selbstständige, die bislang keine Fixkosten geltend machen konnten, aber dennoch hohe Umsatzeinbrüche hinnehmen mussten, im nächsten Jahr Unterstützung erhalten, hieß es.