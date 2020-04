Coronavirus-Liveblog : Söder rechnet mit Atemschutzmasken-Pflicht

Trotz Sonderöffnungsregelungen für den Lebensmitteleinzelhandel während der Corona-Pandemie bleiben die Supermärkte in den meisten Bundesländern an Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Das ergab eine Umfrage des Evangelischen Pressedienst unter den 16 Bundesländern und den Einzelhandelskonzernen Rewe, Edeka, Aldi und Lidl.



Nur in wenigen Bundesländern besteht rechtlich die Möglichkeit, dass Läden an den Osterfeiertagen öffnen. In Nordrhein-Westfalen gilt das laut Wirtschaftsministerium nur für Apotheken. Allerdings öffnen die Einzelhandelskonzerne ihre Geschäfte auch dort nicht, wo eine Öffnung möglich wäre. Rewe, Edeka, Lidl, Aldi Nord und Aldi Süd teilten dem epd mit, ihre Läden blieben geschlossen.



Aldi Süd teilte mit, dass man am Gründonnerstag und am Karsamstag die Filialen flächendeckend ab 7 Uhr öffne, um die Einkäufe zeitlich zu entzerren. Alle Konzerne appellierten an die Kunden, ihre Einkäufe gut zu planen und auch schon an den Tagen vor Ostern einzukaufen.



Die meisten Bundesländer erlauben seit Beginn der Corona-Krise Sonntagsöffnungen zum Beispiel für Lebensmittel- und Drogeriemärkte, von denen aber meist auch kein Gebrauch gemacht wird.