Corona-Liveblog : Söder erlässt Ausgangsbeschränkungen für Bayern - bis zu 25.000 Euro Strafe möglich

Noch gibt es keine Ausgangssperren in NRW, doch nachdem Leverkusen und Dortmund wegen der Coronavirus-Pandemie Treffen im Freien untersagt beziehungsweise auf vier Personen beschränkt haben, stellt sich die Frage, ob andere Städte ebenfalls einen weiteren Schritt in Richtung Ausgangssperre gehen. „Stand jetzt ist das für Köln nicht geplant“, sagt eine Stadt-Sprecherin.



In Köln gilt bislang, Menschenansammlungen zu vermeiden und auf Abstand zu bleiben – ohne eine Nennung der Personenanzahl. „Das Ordnungsamt ist aber ständig unterwegs und löst größere Menschenansammlungen konsequent auf – meistens stoßen Mitarbeiter dabei auf Verständnis“, sagt die Sprecherin.

Am Donnerstag hatte Köln ein Grill- und Shisha-Verbot auf allen öffentlichen Plätzen erlassen.



Je mehr Verbote dazu kämen, desto schwerer werde es aber, sie auch alle konsequent und mit entsprechenden Kontrollen durchzusetzen, sagte die Sprecherin. „Wir setzen in Köln weiter darauf, dass die Leute vernünftig sind.“ Wer in die Stadt fährt, kann seit Freitag auf LED-Infotafeln die Aufforderung lesen: „Bleibt zu Hause! Bleibt gesund!“