Schritt-für-Schritt-Anleitung : So melden Sie sich für eine Impfung an

können Termine für die Erst- und Zweitimpfungen ausmachen, auch Partner-Impftermine sind möglich. Für das Telefonat

sollten Sie Ihre Kontaktdaten wie Name, Wohnort, Telefonnummer, Geburtsdatum, und wenn vorhanden auch E-Mail-Adresse, bereithalten.

Mit der Terminvergabe wird Ihnen auch mitgeteilt, in welchem Impfzentrum in Ihrer Nähe Sie sich impfen lassen können. Nach dem Telefonat bekommen sie einen Brief mit der

Terminbestätigung, dem

Aufklärungsmerkblatt und der Impfeinwilligung.