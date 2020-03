Deutschlands größter Autovermieter : Sixt kündigt Kurzarbeit an - „keine Massenentlassungen“

Pullach Wenn Touristen und Geschäftsleute zuhause bleiben, kommt Deutschlands größter Autovermieter in die Bredouille. Mit Einsparungen bei Personal und Autos will er die Einbrüche überstehen. Der Firmenpatriarch sagt, warum er gelassen bleibt - und wie lange er weitermacht.

Deutschlands größter Autovermieter Sixt will einen Teil der Mitarbeiter für die nächsten drei Monate in Kurzarbeit schicken. Wegen der Coronakrise sei „ein deutlicher Einbruch beim Umsatz“ zu erwarten, sagte Vorstandschef Erich Sixt am Mittwoch in Pullach. Möglicherweise werde man auch „die ein oder andere Station schließen müssen“. Aber es seien „keine Massenentlassungen geplant“, betonte er.