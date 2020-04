Corona-Krise : Schulen in NRW öffnen für Abschlussprüflinge und Abiturienten am 23. April

Schulen in NRW öffnen für Abschlussprüflinge und Abiturienten am 23. April

Düsseldorf Die nordrhein-westfälischen Schulen sollen vom kommenden Donnerstag an für jene Schüler öffnen, bei denen Abschlussprüfungen anstehen.

„Ab dem 23. April sollen die ersten Schüler zur Vorbereitung auf Abschlüsse in weiterführende Schulen gehen können“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag im Schulausschuss des Landtages. Die Teilnahme an den Prüfungsvorbereitungen sei freiwillig. Am kommenden Montag öffnen die Schulen demnach zunächst nur für Schulleitungen, Lehrkräfte und anderes Personal, um die nötigen Vorbereitungen wie zu treffen, etwa Raumnutzungs- und Abstands- und Hygienekonzepte. Damit erhielten die Lehrer drei Tage Vorlaufzeit, um für den erforderlichen Infektionsschutz zu sorgen. Es werde eine Aufteilung der Lerngruppen erforderlich sein. Diese Regelung gelte für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10, 12 und 13 und die entsprechenden Klassen an den Berufskollegs. Auch körperlich behinderte Förderschüler können Gebauer zufolge ihre Abschlüsse machen.

Die Schulministerin konkretisierte damit die am Vortag auf Bund-Länder-Ebene getroffenen Vereinbarungen vor einer Sitzung des Landeskabinetts. Die Regelungen betreffen 148.000 Schüler in NRW - von insgesamt 2,4 Millionen landesweit. NRW ist nicht das einzige Bundesland, das die Schulen schrittweise öffnet. In Berlin und Brandenburg etwa beginnen bereits am Montag die Abiturprüfungen, einen Tag später in Schleswig-Holstein und Hamburg. Wenn es die Infektionszahlen zulassen, soll in NRW ein Schulbesuch ab dem 4. Mai für die vierten Klassen der Grundschulen möglich sein.