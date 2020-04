Rücktritt nach Empörung : Schottische Gesundheitsexpertin verstößt gegen eigene Ausgangssperre

Edinburgh Immer wieder hatte sie selbst die angeordneten Maßnahmen verteidigt und zu deren Einhaltung aufgerufen. Nun wurde bekannt, dass die oberste Gesundheitsexpertin der schottischen Regierung selbst dagegen verstoßen hat. Nun tritt sie zurück.

Die oberste Gesundheitsexpertin der schottischen Regierung ist nach Verstößen gegen die eigenen Ausgangsbeschränkungen zurückgetreten. Obwohl sich Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon gegen einen Rücktritt von Catherine Calderwood als Chief Medical Adviser ausgesprochen hatte, zog diese am Abend die Konsequenzen, nachdem sie mit ihrem Fehlverhalten für Empörung in Großbritannien gesorgt hatte. Durch ihre Fehler habe sie das Vertrauen in die Arbeit der Gesundheitsbehörden „in diesem kritischen Moment“ untergraben, wurde Sturgeon am Abend von der Agentur PA zitiert.