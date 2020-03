Coronavirus : Schon Hunderte Kontaktverbot-Einsätze in NRW

Düsseldorf Im Kampf gegen das Coronavirus setzen die Behörden das Kontaktverbot mit hohen Bußgeldern durch. Besonders uneinsichtig zeigten sich zwei Gruppen in Duisburg und Essen.

Nachdem das Land die Infektionsschutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie in dieser Woche verschärft hat, sind Ordnungsämter und Polizei in Nordrhein-Westfalen bereits hundertfach gegen Menschenansammlungen vorgegangen. So berichtet allein die Polizei Duisburg von aktuell bis zu 80 derartigen Einsätzen pro Tag. Die Beamten in Essen schätzten die Lage ähnlich ein. In Gelsenkirchen seien schon in mehr als 50 Fällen Bußgelder verhängt worden, hieß es von der dortigen Polizei. Wegen des grassierenden Coronavirus sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen bis auf Weiteres verboten. Ausgenommen von dem Verbot sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

In einem Fall in Duisburg stoppte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch eine Feier in einer Bar, in der sich hinter heruntergelassenen Rollläden 17 Menschen aufhielten. Obwohl sie später angaben, nichts von den neuen Maßnahmen gewusst zu haben, versteckten sie sich, als die Polizei eintraf. Ein Mann diskutierte so vehement, dass er in Gewahrsam genommen wurde, wie die Beamten berichteten. In Oberhausen hielten sich vier 19- bis 22-Jährige in der Nacht zu Mittwoch auf einem Parkplatz auf. Als Zeugen sie darauf ansprachen, husteten die jungen Erwachsenen diese an und verspotteten sie.