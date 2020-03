Spezielle Kartuschen : Bosch entwickelt Corona-Schnelltest - im April verfügbar

Stuttgart Bis das Ergebnis eines Coronatests vorliegt, vergehen derzeit bis zu drei Tage. Bosch hat jetzt einen neuen Schnelltest entwickelt - der bereits nach zweieinhalb Stunden Auskunft über eine eventuelle Infektion geben soll.

Der innerhalb von sechs Wochen entwickelte Test von Bosch soll im April in Deutschland und danach dann auch in anderen Ländern verfügbar sein. Die jeweils erforderlichen Zulassungen stehen einem Sprecher zufolge noch aus. Labore könnten den Test aber unter bestimmten Voraussetzungen auch schon jetzt anwenden. Was ein Test kosten wird, ist ebenfalls noch unklar. In der Branche wird derzeit fieberhaft an schnelleren Testverfahren gearbeitet.