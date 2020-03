Medienbericht : Kanzlerin ruft bei Feuerwehr an - und die legt einfach auf

Rügen Kanzlerin Angela Merkel wollte sich bei Feuerwehrleuten auf Rügen für ihren Einsatz bedanken - per Telefon. Einem Bericht zufolge glaubte der Wehrführer aber an einen Telefonstreich und wimmelte sie einfach ab.

Zugegeben, es klingt schon nach einem Telefonstreich: Das Telefon klingelt und am Ende der Leitung spricht Kanzlerin Angela Merkel. Das dachte sich wohl auch einer der Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Bergen auf Rügen. Der legte einfach auf, als sich Angela Merkel am vergangenen Montag in seiner Wache meldete. Das berichtet der „Nordkurier“.